曼聯周四歐霸四強首回合主場以6:2大勝羅馬，今仗梅開二度的葡萄牙中場般奴費南迪斯（B費）未對自己感到滿足，他賽後就談及自己今季的目標，他表示要超越自己在士砵亭單季射入的32球，還稱自己要每一季都有進步。

B費今戰與前鋒卡雲尼各貢獻2個入球2次助攻，成為紅魔兩位最重要的贏波功臣。這位葡萄牙中場賽後受訪時就表示自己還要繼續努力入球，才能達到自己季初定下的目標，就是達到自己於18/19球季為葡超士砵亭射入的32球，他認為自己今季有能力再做到：「我在士砵亭時也能射入32球，我期望自己能超越這個數字，我每次定下的目標都是讓自己越來越好，我目標亦是贏得獎盃，但個人來說，我目標是每季都要取得進步。」

B費今季為曼聯在各項賽事上陣52場射入26球，只要再入7球就能超越其32球的目標，他續道：「如果我能一季射入32球，那我絕對能做得更加好，我知道這個是不小的數字，但為甚麼不可呢？若果你有夢想亦去奮鬥，你絕對能做到，我會努力再繼續進步，亦會交出更多助攻。我單季最佳的助攻次數是20球，我要再次達到那水平。」他又讚揚球隊做得很好：「我們表現得非常好，我們是以一支球隊來成長，那是最重要的。」

B費今季在歐戰已取得9個入球，超越隊友拉舒福特今季的8球，在紅魔單季歐戰入球紀錄上前面只餘名宿雲尼斯達萊01/02球季的10球，以及02/03球季的12球。

曼聯單季歐戰入球紀錄

12球-雲尼斯達萊（02/03）

10球-雲尼斯達萊（01/02）

9球*-般奴費南迪斯（20/21）

8球*-拉舒福特（20/21）

8球-基斯坦奴朗拿度（07/08）

8球-雲尼斯達萊（04/05）

8球-約基（98/99）

*資料截至30/4

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