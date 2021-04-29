周中命中華拉度列下盤，始終有歐聯呢啲大波大樹好遮陰，就會有「蠱惑的波」出現，季尾西甲都應該繼續有呢啲情況。周末有唔少中下游對決，希望可以繼續捉鬼。

星期六早場就有伊巴（圖）主場對艾拉維斯，都算名副其實護級大戰，包緊尾嘅伊巴，落後護級線達七分，話就話仲有五場波可以追，不過睇埋餘下賽程，仲要對巴塞隆拿、貝迪斯等前列分子，搶分真係難過登天，大膽講句呢場波一輸就肯定降班。伊巴隊波本身靠防守搶分，上仗僅輸畀皇家蘇斯達0:1已經有交代，不過已經連輸五場，仲要入得一粒，真係唔好有咩憧憬。莊家似乎都對伊巴成功護級睇得好淡，今場波世界博彩公司平均值，伊巴生死戰主W仲有2.49倍，馬會就開2.25倍，唔似贏得。家陣馬會和波開緊2.9倍，係今周西甲和波賠率最熱嘅一場波，睇嚟都似和。

相反艾拉維斯近期密密搶分，近4場拎到8分，以31分暫時逃離降班區，但要佢哋作客贏波又有一定困難，畢竟踢到季尾，艾拉維斯作客都只不過贏過兩場咁大把，最近嗰次已經係上年11月嘅事。以艾軍形勢，餘下賽程仲有主場對利雲特、CF格蘭納達等，都算易食，今仗亦未到非勝不可情況，和住踢拎一分都可以接受，最緊要唔好輸，所以就直接揀「主客和」D。

另一場皇家蘇斯達係近期比較平穩嘅西甲中上游分子，周六作客侯爾斯卡，雖然初盤只讓平/半，略嫌偏少，不過考慮到對手有護級鬥志，莊家開盤都唔可以太側。信皇蘇攻力，作客讓波照捧上盤。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

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伊巴今季主場16戰只得1勝6和9負，是主場勝仗最少的西甲球隊。