周四歐霸四強首回合，英超的曼聯主場迎戰羅馬。今仗紅魔雖然有般奴費南迪斯（B費）開波早段先開紀錄，但上半場已被首都狼攻入兩球反先，然而下半場紅魔開始大屠殺連入五球，當中B費及卡雲尼二人更貢獻2入球2助攻，最終以6:2大破對手，開出28倍主其他波膽，大半隻腳踏入決賽。

是役紅魔精銳盡出，周日聯賽先列後備的卡雲尼及保羅普巴回歸正選，另外拉舒福特及隊長哈利馬古尼悉數在陣；至於作客的羅馬就有米希達利恩及基斯史摩寧二人擔正倒戈舊望。上半場開波僅九分鐘，曼聯前場一次精采配合，普巴左路引球擺脫數名守衞交予禁區頂的卡雲尼，後者隨即交斜線予入楔的B費，B費不負眾望門前輕鬆射入先開紀錄。

不過今仗作客的羅馬極為進取，落後僅3分鐘就在禁區內博得普巴手球，球證直指12碼，羅倫素柏歷堅尼操刀射破任正選的迪基亞扳平。33分鐘，射入12碼的柏歷堅尼禁區內接應米希達利恩傳送後交橫，門前的迪斯高建功更助羅馬完半場反先。但領先的代價為上半場已有維列度等三名球員提早退下火線，被迫換人。

落後的曼聯下半場就開始大屠殺，先是48分鐘卡雲尼禁區接應B費傳送第一時間勁射破網扳平，此後這位34歲射手於64分鐘門前執雞再建一功。71分鐘倒戈的史摩寧被指禁區內侵犯卡雲尼，VAR翻看慢鏡後決定判罰12碼，B費操刀一射中鵠，攻入加盟後的第20個12碼。其時羅馬大勢已去，尾段再有普巴及格連活特各建一功，最終以6:2大破羅馬。紅魔繼07年歐聯八強主場7:1狂數羅馬後，再一次於主場出戰的歐洲賽射入6球，幾乎已篤定晉級決賽。

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