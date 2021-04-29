日前，港超聯八支球隊在會議中一致同意，將亞協盃推遲至5月底後，讓本地聯賽先得到足夠賽期正式完結。8間球會都認為港超應進行第3循環的賽事，增加本地比賽的競爭性。事實上，今季港超雖然受疫情影響，但自復賽以來，入場人數增加不少，而且比賽刺激，獲得不少口碑，是本地足球近年來其中一大春天，生氣勃勃。因此，延續這個熱情和氣氛，第三循環的聯賽絕對是值得繼續。

第三循環會把之前的聯賽積分累積上去，賽事分為爭標組及護級組，前者很大機會包括傑志、東方龍獅、天水圍飛馬、理文，儘管現時傑志有三分優勢，但爭標組場場硬仗，如果賽程頻密，更容易失分，理文亦為爭奪亞洲賽資格，必須拼盡追擊今季表現有驚喜的天水圍飛馬。筆者認為，爭標組中，前2隊和第3、4之爭仍存在不少變數，值得各位球迷入場欣賞。護級組方面，以現時成績來看，有機會是標準流浪、晉峰、愉園和冠忠南區。標準流浪和愉園今季經常在強隊身上取分，劫富濟貧，而新升班的晉峰敢於用波，表現絕不失禮，球隊亦漸入佳境，曾經低潮的冠忠南區近期亦回勇，場場取得入球。相信護級組的實力非常相近，而且四支球隊近期表現佳，球賽肯定有一定水準。

今季是港超首季進行第三循環，希望透過更多的比賽提升球隊質素，亦預期最終回的冠軍王者是實至名歸，代表香港參與亞冠賽事。若今季順利完成，可望以後的港超都能增加場數，以具競爭性的第三循環賽事吸引更多的球迷。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報