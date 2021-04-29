【本報訊】多間國內傳媒周四報道，前中國國家隊中堅，有「黑子」之稱的張恩華，周三與友人慶祝48歲生日後傳因心臟病離世。

張恩華於1973年出生，是大連實德及大連萬達與中國隊多年主力，是中國隊歷史性出戰2002年世界盃決周成員，球員生涯大部份時間效力大連，是大連七奪冠軍主力成員，並曾短暫到英甲球會甘士比落班。

曾短暫效力南華

結束在英短暫落班後，張恩華重回中國球壇，並在2004年轉投天津泰達，05/06球季獲南華邀請加盟，以協助球隊護級，可是這位名將在尾二一場聯賽領紅牌，錯過對公民的護級生死戰，而南華最終和波，未能逃出生天，歷來第二次降班。

張恩華隨即結束球員生涯，返回內地主要從事足球評述工作，2016年復出擔任深圳佳兆業領隊，曾擔任前英格蘭主帥艾歷臣副手，及後遠赴西甲維拉利爾擔任助教。最近兩年不時出席公益活動，有指他逝世前數天曾到四川中學授課，親力親為。

前日是張恩華的48歲生辰，並邀請好友出席其生日宴會，但昨日即傳來張恩華因心臟病去世的消息。有傳張恩華退役後愛飲酒，一度導致相當肥胖，但網上流出的其生日慶祝圖片所見，這位前國腳當時精神不錯。前南華總監梁守志晚上在社交平台轉發張恩華離世的消息。