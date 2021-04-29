澳職常規賽進入最後直路，周五中游大戰由第4位的阿德萊德聯（圖）主場鬥第6的西部聯；阿聯主場威力甚強，但近期失球數字偏高，西部聯一眾老將如貝利沙等近況甚佳，兩軍均具入球能力，入球[2.5/3球]「大」可取。（球賽編號：星期五１；無綫myTV Super901台今日5:35pm直播）

完成連續兩場作客之旅的阿聯，雖只取得1和1負，但考慮作客逼和第2位的FC悉尼2:2，戰果並不太差。阿聯今返回主場當然截然不同，今季主場8戰取6勝1和1負，勝率更勝FC悉尼、中岸水手等前列分子，累積入14球，平均每場入1.75球，中鋒杜米祖歷復出後，火力大增，與奇治葛雲及賀路雲的三叉戟亦頗具威力。不過阿聯的三中堅防守陣式，始終未算太穩健，近五場均有失球。往績上，阿聯與西部聯交手也利「大」，之前3次交手有2場總入球3球或以上，包括上季阿聯主場以1:5大敗，今仗再追「大」。

西部聯近6仗取4勝1和1負，上仗亦清脆地2:0擊敗紐卡素噴射機。無疑西部聯屬老人球隊，之前比賽教練魯達讓個別老將如貝利沙、迪亞文迪、域陀辛捷士等輪休，但近仗搶分要緊，他們常放在正選位置以保戰力。不過西部聯作客表現甚差，今季7場只得2勝5負，場均失2.14球，客場明顯攻強守弱，入球「大」穩陣。

文：牽牛