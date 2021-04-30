周四西甲補賽巴塞隆拿主場迎戰CF格蘭納達，今仗巴塞只要全取三分的話即可爬過馬德里體育會升上榜首。雖然美斯上半場建功助球隊先開紀錄，但遲遲未能增添比數，下半場被客隊把握兩次機會連入兩球，以2:1反勝爆出16倍的客勝之餘，亦令一心後上奪冠的巴塞遭遇重大挫折。

隨着馬體會及皇馬上輪聯賽同樣失分下，原本少踢一場的巴塞周四只要贏波，就可以一分之差反壓馬體會升上榜首。今仗巴塞續有美斯及基沙文合作攻堅，而今季甚少出場機會的烏姆迪迪則取代基文迪朗格勒出任正選中堅。開波後巴塞已佔盡優勢，戰至23分鐘基沙文及美斯一次精采配合，美斯先交予禁區頂的基沙文，後者轉身擺脫防守後再回傳予後上入楔的美斯，美斯一抽破網先開紀錄。而這位阿根廷前鋒36分鐘有一次單刀機會，可以射門斜出未能拉開，卻埋下輸波伏線。

易邊再戰巴塞一次尋求第二個入球，可惜遲遲未能得手，更被63分被格蘭納達一次反擊扳平。烏姆迪迪上前迫搶路爾斯蘇亞雷斯失敗，後者擺脫後送出斜直線，明格沙解圍失誤皮球落在達雲馬捷斯腳下推順一射破網追平。此後巴塞更有教練朗奴高文因投訴過激被逐出場，球隊在場上形勢亦越見惡劣，終在79分鐘再告失守。其時域陀迪亞斯左路傳中，皮球越過碧基頭頂，年屆39的前鋒佐治摩連拿輕鬆頂入反先，最終亦靠此入球擊敗巴塞，而巴塞隊史則首次於魯營球場不敵格蘭納達。

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