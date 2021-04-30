前中國家隊隊長及南華守衞張恩華周四突然離世，終年48歲，而據國內傳媒今日報導，張恩華周三晚接連出席兩場慶祝其生日酒局，回家後休克，送院延至周四中午宣佈不治。

有「黑子」之稱是張恩華是中國球壇其中一位最有份量的中堅，球員時代是中國及大連主力，04/05球季應邀來港加盟南華，以助南華護級，可惜南華最終護級失敗，而張恩華隨著南華降班(後獲足總挽留)亦結束球員生涯，退役後主要擔任足球評述工作，亦曾任前英格蘭主帥艾歷臣副手，助其執教深圳佳兆業，及遠赴西甲維拉利爾擔任助教。最近兩年不時出席公益活動，有指他逝世前數天曾到四川中學授課。

這位一代名將之齡離世的消息是震驚國內球壇，而昨日有指張恩華因心臟病去世，但今日有報道指平日不喝酒的張恩華，周三晚連續出席兩個慶祝其生日的晏會；宴會上，心情大好的張也有喝紅酒，惟張當時精神狀態算是正常，但回家後，突然休克，逐送到醫院搶救，經過數小時搶救，到周四中午離世，有傳是心臟出現問題，而黃昏時間其離世消息傳遍中國球壇。

國內傳媒指，張恩華重返中國球壇其中一個心願是希望親身看到中國球壇可回到正軌，在正常健康下發展，可惜他已不可能看到中國足球回到正軌。

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