「澳假」真係無法無天，推介中岸水手，竟然打少件輸四粒，唔開心嘢唔想多講，今個周末返去日職韓職！

首先講日職，下星期日湘南比馬主場對北海道札幌岡薩多，睇一睇隊北海道，揭幕戰就係威係勢，大炒FC橫濱5:1，不過踢落就好睇唔好食，雖然有「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛，突破上做好多穿針引線作用，但做埋都唔夠後面輸，10場波失17球，同入波數字一樣，見到都唔開胃。北海道仲長期受莊家高估，呢場波作客都要讓平/半。湘南比馬雖然排名差一位，不過其實同分，湘南只係輸得失球。湘南值得欣賞地方，係佢哋用好多土炮做主力，夠晒誠意，當中石原直樹能力係前線最高，又有前國腳身份，唔係話好勁，但實而不華，我鍾意，下盤加「大」啦。

韓職就揀星期五賽事，FC首爾主場對FC城南；先講首爾，佢哋兩位外援大將，奧斯馬巴巴同柏路斯域，係好波嘅，但同本土班底真係到今時今日都仲未夾到，上一場作客FC水原，球迷拎朴主永（圖）嘅海報，要求球隊派佢落場，但佢傷患纏身，始終都踢唔到，首爾欠缺朴主永嘅問題都一一浮現，的確球隊只有佢係做到前線控球同製造空位，再加上兩名外援狀態下滑，首爾真係不宜追捧。FC城南慢慢放入外援，中堅韋比捷拿真係幫到城南防守，失波仲保持單位數，但問題在於入波，暫時得城南同FC水原入球得單位數，所以呢場波就「細」在必行，平手盤可以支持城南多啲。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

北海道札幌岡薩多今季作客5戰只得1勝1和3負，只有一場比賽保清白身。