周四NBA常規賽火箭主場迎戰公鹿，在對隊球星「字母哥」安迪度安寶(Giannis Antetokounmpo）上陣一分鐘就扭傷足踝退場下，奇兵奇雲波特（Kevin Porter Jr.）勇奪50分11助攻，成為聯盟史上最年輕球員拿下50分+10助攻，兼創下其職業生涯得分新高，帶領火箭爆冷贏公鹿143:136，終止五連敗。

已確定無緣季後賽的火箭，現能無壓力地出戰餘下的常規賽，放手一搏下想不到就打出驚喜的表現。惟今仗開賽46秒即有球員不慎受傷，字母哥在一次上籃落地時，右足踝疑踏到火箭前鋒奧利尼克（Kelly Olynyk）的腳面。他一瘸一拐地返回更衣室治理，隨後回到公鹿後備席休息，但餘下賽事再無上陣。攻防缺少了字母哥這位猛將，公鹿眾將依然火力甚猛，奇雲波特首兩節交出18分下，火箭半場暫停落後65:73。

但換邊後火箭收復失地，只得20歲的奇雲波特整個下半場轟入32分，包括於比分緊湊的第四節個人拿下17分，以一人之力對抗整支公鹿的猛烈攻擊，更帶領火箭在第四節末段拉開比數，最後以7分之差險勝公鹿。奇雲波特此前的生涯最高得分為去季在騎士的30分，今場轟下50分11籃板，除寫下他職業得分新高，更讓他成為NBA史上最年輕球員單場勇奪50分及10助攻，舊紀錄是23歲的勒邦占士（LeBron James），他亦是聯盟史上第4位球員21歲前就能單場砍下50分。

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