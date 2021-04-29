據西班牙《阿斯報》報道，雖然由皇家馬德里牽頭的歐超聯計劃基本上已告吹，但有指國際足協（FIFA）可能會創立一個由官方主辦的升級版頂級聯賽，即所謂的世界超級聯賽。

消息來自FIFA一位董事會成員、埃及足總代表阿布里達，他向《阿斯報》透露建立世超聯的重要性：「FIFA和各大洲的足協正努力組織一個世界聯賽，提供機會給3至4支非洲球隊，與利物浦及其他歐洲頂級球隊進行比賽。」他又補充這是一項重大挑戰，但計劃可能兩年後便會推出。

由於是由一個足球最大權力機構去籌組，外界認為成事機會比起歐超聯高，並非由數間大球會「圍威喂」自己商討。不過，阿布里達就未有透露世超聯的形式及配額如何，相信他們正與不同洲份的足協商討如何達成共識。

有關洲際間的球會比賽，球壇暫時只得每年年底會舉辦的世冠盃，但今屆世冠盃因新冠肺炎疫情問題，推遲至今年2月舉行，最終上屆歐聯盟主拜仁慕尼黑在決賽以1:0小勝墨西哥的堤格雷斯封王。

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