南美足協早前宣佈獲得中國科興公司捐贈出的五萬劑疫苗，讓南美國家隊球員出戰美洲盃前接種。據西班牙《馬卡報》周四消息指出，南美足協目前已規定所有出戰美洲盃的人士事前必須接種疫苗，就連阿根廷球星美斯以及其國家隊都要焗打科興疫苗。

南美足協早前透過與科興公司合作，於本月中旬接收到中國送出的五萬劑疫苗，令一眾南美頂級球星如美斯、尼馬、蘇亞雷斯等人出戰美洲盃前，都要被逼打科興。據西班牙加泰羅尼亞電視台Tv3周四最新報道指，南美足協已將此舉列為規定，要求所有參與美洲盃的所有人士，包括球員、教練團和職員都必須接種疫苗，變相美斯和阿根廷國家隊都要接種科興。

南美足協主席杜明古斯（Alejandro Dominguez）就表示：「這（接種疫苗）令我們的球員及整個環境都多一個保護，大家都知道球隊裏不單止只有球員，因此整個機構或球隊都會獲得接種疫苗的機會。」《馬卡報》指，疫苗會讓美斯等球員出賽前接種，而阿根廷並未認可科興疫苗，部份國家隊或要到烏拉圭接種。

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