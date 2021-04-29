皇家馬德里周四宣佈，隊中後衞丹尼爾卡華積因為肌肉受傷，將會缺陣一段時時，西班牙傳媒估計這位28歲後衞今季都無法復出。

卡華積在周二對車路士的歐聯四強首回合正選上陣，不過戰至77分鐘就退下火線。皇馬周四發表聲明，指卡華積經過檢查後，證實肌肉撕裂。雖然皇馬方面未有透露這位西班牙國腳的具體缺陣時間，不過據親皇馬的報章《馬卡報》指，卡華積今季餘下賽事都無法披甲。

卡華積今季已經多次因肌肉受傷缺陣，至今僅為皇馬上陣15次。皇馬在未來一個星期將要應付多場大戰，除了下周中的歐聯四強次回合要作客車路士外，下周末的西甲亦要硬撼爭標份子西維爾，球隊現時除卡華積外，隊長沙治奧拉莫斯和費蘭特文迪兩位後衞亦正在養傷。

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