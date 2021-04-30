自從熱刺於本月解僱領隊摩連奴之後，雖然目前帥位由零執教經驗的賴恩美臣頂上，不過球會仍然正在物色其他領隊接手。只不過繼執替大熱尼高斯曼選擇在下季轉執教拜仁慕尼黑之後，周五另一個人選，目前正執教阿積士的坦哈格就與球會續約1年，意味着熱刺又要轉移目標。

周五阿積士在官方網站宣佈坦哈格續約一事，而且球會在Twitter寫上：「他的家？阿姆斯特丹」，疑似回應近期熱刺想撬走坦哈格的傳聞。雖然今季阿積士在坦哈格的帶領下，在歐聯於小組賽第3名出局，轉戰歐霸後又被羅馬淘汰，惟球隊上周在荷蘭盃決賽擊敗維迪斯，收穫今季首個錦標。另外在聯賽當中阿積士目前領先第2位的燕豪芬多達12分，只要能夠在下場再取1分的話就可以捧起隊史第35個荷甲冠軍。對於有機會成為熱刺新帥的傳聞，坦哈格就表示：「我不想排除發生這種情況的可能性，但我知道在這裏我擁有什麼，我了解與我合作的人，知道我們的目標，因此我屬於阿積士。」

除了坦哈格以及尼高斯曼外，其實熱刺一直都有意邀請李斯特城領隊羅渣士執教，不過後者近期已一再表明自己無意離開李城。據英國太陽報指，雖然熱刺主席利維依然希望可以邀請羅渣士來投，現時羅渣士在李城的收入高達1,000萬鎊（約1億港元），假如熱刺想要簽入羅渣士的話，就需要為他提供一份年薪1,250萬鎊的4年合約，另外又要向李城支付2,000萬鎊的違約金，因此想要邀請羅渣士的話大概需要花費7,000萬鎊（約7.6億港元）左右，因此熱刺已經打消這個念頭。

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