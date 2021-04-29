周四另一場歐霸四強首回合賽事，英超的阿仙奴作客鬥由三奪歐霸冠軍，倒戈的艾馬利領軍的維拉利爾。上半場僅戰半小時兵工廠已落後0:2，下半場早段更有丹尼施巴路斯被逐。惟少打一人的阿仙奴靠尼高拉斯比比射入12碼，雖然最終仍以1:2不敵尾段同樣有人被逐的黃潛，但總算搶走吊命的作客入球。

作客的阿仙奴今仗雖然有隊長奧巴美揚復出，但領隊阿迪達卻未有讓其擔任正選，反而將小將伊美路維推上最前派出類似無鋒將，比比及布卡約沙卡出任兩翼，馬田奧迪加特後上支援。

但開波僅5分鐘作客的兵工廠已經失守，卓禾斯右路引球壓入禁區，雖然施巴路斯成功攔截，但皮球卻落在文奴捷古路斯面前，勁射一腳破網先開紀錄。得勢不饒人的黃潛29分鐘更憑一次角球攻勢再得手，謝拉特摩蘭奴頂後，伏兵尾柱的老將艾比奧爾門前加一腳射入，助主隊取得更佳開局。

易邊再戰至56分鐘，阿仙奴中場施巴路斯更因踩中出腳攔截的柏利祖被罰第2張黃牌被逐，令球隊雪上加霜。不過維拉利爾未能把握機會增添比數，更在71分鐘有捷古路斯禁區內踢跌沙卡，球證判罰12碼，比比操刀成功命中助阿仙奴取得極為重要的作客入球。雖然此後黃潛有伊天卡普爾同樣兩黃一紅被逐，但對戰果未有影響，最終以2:1擊敗阿仙奴，下周四將於阿聯酋球場上演次回合賽事。

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