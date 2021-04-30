曼聯於周四歐霸四強首回合賽事，主場以6:2大勝羅馬，當中球隊的三名外援同樣梅開二度的卡雲尼及般奴費南迪斯（B費），以及雖然犯球連累球隊輸12碼，但在進攻上極大貢獻的保羅普巴為今仗最高分的球員。不過，紅魔所失的兩球防線同樣有責任，尤以第二球失位的情況嚴重，所以除了隊長的哈利馬古尼外，防線其餘球員的評分僅屬合格水平。

至於羅馬方面，防線水準一如在意甲賽場般差劣，其中倒戈的基斯史摩寧似乎在速度上未能跟上舊東家的節奏，更因侵犯卡雲尼送出12碼，在評分中僅比同屬中堅的羅渣伊賓尼斯好。但另一位舊將米希達利恩，就與迪斯高及羅倫素柏歷堅尼，同屬羅馬隊中少有獲得高分的球員。

曼聯

GK 迪基亞 6分

DF 雲比沙卡 6.5分

DF 域陀連迪洛夫 6.5分

DF 哈利馬古尼 7分

DF 勞基梳爾 6.5分

MF 費特洛迪古斯 6分

MF 麥湯米尼 6分

MF 拉舒福特 6.5分

MF 般奴費南迪斯 8分

MF 保羅普巴 8分

FW 卡雲尼 9分

後備：格連活特 7分、尼曼查馬迪 未有評分、桑馬達 未有評分

羅馬

GK 包盧比斯 6.5分

DF 白賴仁基斯坦迪 6分

DF 基斯史摩寧 5.5分

DF 羅渣伊賓尼斯 5分

MF 卡斯杜柏 7分

MF 維列度 5.5分

MF 阿馬度迪亞華拉 6分

MF 史賓亞蘇拿 6.5分

FW 羅倫素柏歷堅尼 7分

FW 迪斯高 6.5分

FW 米希達利恩 6.5分

後備：干沙路維拿 6分、米蘭迪 4分、般奴皮利斯 6分

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