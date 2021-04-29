東方龍獅周五晚8時在旺角場上演的港超聯賽乘連續兩場絕殺對手的餘威，鬥地區球會冠忠南區爭三連勝，以求繼續向榜首傑志施壓。

月初兩球擊敗愉園首奪菁英盃的東方上場憑今季加盟的費蘭度在補時憑個人能力射入致勝球，以1:0擊敗天水圍飛馬，目前12戰落後傑志3分，尚餘兩場，除今晚對南區尚餘一場愉園，而傑志尚餘兩場是對標準流浪及南區，到底哪隊可以成為常規聯賽冠軍仍存變數。

論近績，東方當然不俗，近8場錄得5勝3和的不敗戰績，但球隊持續受到嚴重傷兵問題影響，前鋒艾華頓、盧卡斯、中場黃威、守衛翟廷峰、黃梓浩中堅艾華度等料續倦勤，而中場利馬上場對飛馬串演前鋒，反映該隊傷兵嚴重程度。

東方季內三度南區交手，當中菁英盃分組賽是一勝一和，而聯賽首循環則大勝5:0，而東方守門員葉鴻輝指：「首循環大勝南區時，他們還在重整階段，但近兩場能先取得入球，進攻上顯然具一定威脅，狀態漸入佳境，所以我們需積極盡快入局，避免早兩場的情況再次發生。既然第三循環如常舉行，為爭冠只可以拼到底，勝出餘下兩場是我們的目標！」

南區前仗擊敗流浪，取得復賽以來首勝，上場對理文領先，以1:2落敗，目前11戰9分，排在第7位，數字上尚有機會爭上爭標組，但主教練列文強調是踢好餘下每場。他說：「球隊攻守已有進步，希望可以繼續保持進度，而餘下三場賽事的目標是爭取分數，取得更高排名。」積施利累積5黃，此戰停賽，而原屬東方洋將唐道碧因借用條件，此戰缺陣。

港超聯周五賽程

時間：8:00pm

賽事：東方龍獅[2] vs冠忠南區[7]

地點：旺角大球場

票價：$80及$30(長者及學生票)

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，而球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

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