周四歐霸盃四強首回合，英超阿仙奴作客鬥西甲維拉利爾一役。領隊阿迪達大膽在比賽中棄用奧巴美揚及加比爾馬天尼利等前鋒，安排伊美路維推上最前，排出無鋒陣迎戰。然而，上半場阿仙奴發揮一無是處，賽後阿迪達亦直認球隊上半場非常混亂，但不認為與無鋒陣有關。

今仗開賽僅5分鐘，阿仙奴就被對手中場的文奴捷古路斯攻破大門，未夠30分鐘更因角球再失一球。賽後阿迪達亦點出球隊在上半場踢得非常混亂，「上半場許多時間我們都未能踢出自己的風格，我們未能高壓迫搶對手，我們未能控制好比賽，我們極其混亂。」

因拿卡錫迪受傷缺陣，另一位前鋒奧巴美揚雖然復出卻先列後備，戰至下半場尾段才有機會上陣。阿迪達賭博式排出無鋒陣，似乎卻未收到成效，阿迪達就否認無鋒陣失敗，只認為太早失球打亂了球員的陣腳，「這是我認為最好的打法，但太早失球令我們陷入混亂，我認為這是主因，很難評價無鋒陣是否失敗，因為同樣的球員及陣式我們下半場踢出截然不同的足球。而其實過去我們曾經有3位前鋒同場，但球隊卻未能入球，我不認為是有關係。」阿迪達同時表示，沒有人會希望輸波，但在落後兩球及少打一人之下，他認為輸1:2已經是最好的戰果。

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