手機用戶請按此放大圖表

排第2位的東方龍獅今晚8時在旺角場上演的港超聯賽乘連續2場絕殺對手的餘威，力求季內第三次擊敗冠忠南區，以求繼續向一哥傑志施壓。

港超聯常規賽程已到最後階段，8隊參賽球隊周一在港超聯會議明確表明希望可按賽程完成新增第3階段，即爭標組及護級組賽事後，足總周三更新賽程，目標是先盡快完成第二循環賽事，到下月中進行爭標及護級組賽事，而次循環餘下事，每場也影響形勢。

今季對賽東方不敗

月初兩球擊敗愉園首奪菁英盃的東方上仗憑今季加盟的費蘭度，在補時憑個人能力射入致勝球，以1:0擊敗天水圍飛馬，目前12戰落後傑志3分，尚餘兩場，除今晚對南區外尚餘一場對愉園，傑志尚餘兩場是對標準流浪及南區（見附表），到底哪隊可成為常規聯賽冠軍仍存變數。

東方最近錄得5勝3和的不敗戰績，但球隊持續受到嚴重傷兵問題影響，目前有傷在身的有前鋒艾華頓、盧卡斯、中場黃威、守衞翟廷峯、黃梓浩及中堅艾華度等，在陣容嚴重不整下，整體表現不算理想，上仗對飛馬要利馬串演前鋒，且大部份時間處下風，最終憑守門員葉鴻輝在下半場作出幾次重要撲救保住不失，到比賽尾段由費蘭度建功取得重要三分，此戰估計隊長梁振邦要繼續改踢右後衞，其中場位置將續由傷癒後狀態回起的杜度頂替。

東方季內三度與南區交手，當中菁英盃分組賽是1勝1和，聯賽首循環則大勝5:0，上仗功臣守門員葉鴻輝指：「首循環大勝南區時，他們還在重整階段，但近兩場能先取得入球，進攻上顯然具一定威脅，狀態漸入佳境，所以我們需積極盡快入局，避免早兩場的情況再次發生。」縱使球隊已確保躋身爭標組，但「阿輝」明確表示：「勝出餘下兩場是我們的目標，既然第三循環如常舉行，為爭奪聯賽冠軍我們只可以拼到底！」

南區「爭標」未絕望

地區球隊南區經過大半季的苦戰，前仗擊敗流浪，取得復賽以來首勝，可惜上仗對理文領先後以1:2落敗，目前11戰9分排在第7位，數字上尚有機會爭上爭標組，但主教練列文強調球隊要做的是踢好每一場：「南區今季處於重建期，要在成績與培訓年輕球員上取得平衡。球隊進攻有進步，這從入球上已證明，但防守仍有很多地方需要改善。上仗落敗其實有少許不值，惟每位球員繼續展示出極佳的拼搏精神，能踢出賽前部署，並取得入球，可惜兩次防守上失去集中力導致失球，最後階段有多次攻門，但未能扳平。希望今晚對東方會有好表現。」

本報訊