周四歐霸盃4強首回合大炒羅馬一役，曼聯中場雲迪碧克再次坐冷板，蘇斯克查下半場作了3個換人調動，都輪不到這位荷蘭新星，結果最近被同樣效力曼聯的女足同胞格羅倫調侃，稱自己在奧脫福亮相的時間都比這位男足成員多。

曼聯女足通常不會以奧脫福作主場，在利鎮體育村球場進行比賽，但她們上月有場比賽則移師奧脫福上演，格羅倫更踢足90分鐘。因此，這位荷蘭女足國腳乘機在受訪時，「奚落」今年仍未於英超正選上陣過的雲迪碧克。

她說：「我會找一天和他開個玩笑，說我在奧脫福的比賽時間比你還多。」根據統計，雲迪碧克全季只替紅魔踢了不足1,200分鐘的比賽，而英超戰線方面，他在奧脫福僅踢了157分鐘，踏入2021年後只慘得66分鐘出場時間，也就是說格羅倫一場比賽的出賽時間已多過這位男足隊成員。

不過，格羅倫也表示他經常與雲迪碧克聯絡，認為對方今夏不會因此離開曼聯：「其實他心情很好，我們經常溝通，要時間融入。」不過，與格羅倫持完全相反意見的是荷蘭國家隊主帥法蘭迪保亞，坦言通過他的經理人得知這位中場並不開心，也將會在季後評估自己到底可否在曼聯成功，以決定自己未來路向。

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