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英超｜曼聯女足同胞笑雲迪碧克：我喺奧脫福都踢得多過佢

3小時前
雲迪碧克今年英超在奧脫福的上陣時間還少過客串來到此地比賽的格羅倫

周四歐霸盃4強首回合大炒羅馬一役，曼聯中場雲迪碧克再次坐冷板，蘇斯克查下半場作了3個換人調動，都輪不到這位荷蘭新星，結果最近被同樣效力曼聯的女足同胞格羅倫調侃，稱自己在奧脫福亮相的時間都比這位男足成員多。

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曼聯女足通常不會以奧脫福作主場，在利鎮體育村球場進行比賽，但她們上月有場比賽則移師奧脫福上演，格羅倫更踢足90分鐘。因此，這位荷蘭女足國腳乘機在受訪時，「奚落」今年仍未於英超正選上陣過的雲迪碧克。

她說：「我會找一天和他開個玩笑，說我在奧脫福的比賽時間比你還多。」根據統計，雲迪碧克全季只替紅魔踢了不足1,200分鐘的比賽，而英超戰線方面，他在奧脫福僅踢了157分鐘，踏入2021年後只慘得66分鐘出場時間，也就是說格羅倫一場比賽的出賽時間已多過這位男足隊成員。

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不過，格羅倫也表示他經常與雲迪碧克聯絡，認為對方今夏不會因此離開曼聯：「其實他心情很好，我們經常溝通，要時間融入。」不過，與格羅倫持完全相反意見的是荷蘭國家隊主帥法蘭迪保亞，坦言通過他的經理人得知這位中場並不開心，也將會在季後評估自己到底可否在曼聯成功，以決定自己未來路向。

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