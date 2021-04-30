車路士周五宣佈，一位涉在網上發佈反猶太主義信息的球迷，被罰禁止入場觀賞比賽10年。

針對近年種族歧視問題，車仔周五有新的警誡行動。一位之前涉在網上發佈反猶太信息的藍軍球迷，經過2月法庭訴訟後，球會進行了內部調查，現決定罰他禁止入場10年。

他們的聲明這樣寫：「車路士內的每個人，都會為作為能接納多元文化球會的一員感到自豪。我們的球員、員工和球迷都來自不同背景，當中包括猶太社區，希望確保每個人都感到安全，受到重視和包容。我們不會容許有支持者對這個目標構成任何威脅。廣泛地說，我們都應該很清楚種族主義、反猶太主義、恐同主義、性別歧視或任何形式的歧視，在這項運動和社會中都沒有立足之地，我們也會繼續堅持對這些違反價值觀的社交媒體信息或個人行為採取行動。」

不只車仔周五「出招」對抗網上語言暴力，曼聯也宣佈處分涉嫌侮辱對手熱刺球員孫興民的6位球迷，包括3名季票持有者，判罰他們暫時不能入場觀戰，但可以就這罰則提出上訴。

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