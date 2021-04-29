英超前四漸穩的李斯特城，周五造訪上季遭他們「血洗」9:0兼今屆英足盃4強手下敗將「聖人」修咸頓，憑近年對賽往績佔優，加上今季作客成績優異，再下一城無難度，少讓平/半當然推介上盤。

文：盧卡東尼

李城周一剛在主場戰罷英超，半場落後0:1給水晶宮，但換邊後憑卡斯泰尼及伊恩拿祖各入一球，以2:1反勝，連同2周前在英足盃4強淘汰今仗對手修咸頓，各項賽事累積三連勝。李城表現平穩，靠英超前四爭奪下屆歐聯入場券已經非常樂觀，目前較第5位的韋斯咸多7分，但餘下還剩五輪比賽，變數仍然存在，為免夜長夢多，今仗戰意依然毋庸置疑。

伊恩拿祖入球停不了

要數李城近態最勇的球員，一定是本為後備前鋒的伊恩拿祖，近9場入了12球之多，其間每場比賽都踢正選。由於哈維班尼斯自2月底就開始養傷，至今未復出，領隊羅渣士就將陣式稍微調，讓伊恩拿祖和占美華迪一同踢箭頭，然後占士麥迪臣踢進攻中場支援兩人。在新的配搭下，華迪反而感覺腳風不是太順，但在1周前主場大勝西布朗3:0一仗，他亦已打破入球荒，而前一季作客「血洗」修咸頓9:0的驚人戰果中，華迪就與另一隊友艾約斯佩雷斯都各自「戴帽」，所以周五再鬥對方，他隨時再爆發。

冇護級壓力缺艾格斯

反觀上周因英聯盃決賽獲輪休的修咸頓，就在此前經歷了三連敗，當中只入一球而已。修咸頓太倚重丹尼艾格斯入球，但此子在上場對熱刺入球後拉傷大腿肌肉，今戰上陣成疑，而左閘賴恩貝特蘭也有同樣傷情；缺少兩位主力，整體氣勢又欠順，而且開賽後經常集中力不足，防線部署也有問題。聯賽榜排名第15位的他們，基本上沒有太大護級壓力，與尾3的富咸有9分之差，還少賽一場，餘下的6輪比賽只要再拿4分，就可到達所謂40分的護級安全線，所以戰意也沒有李城那麼強。

李城近年屢剋修咸頓，上季在聖瑪莉球場就狂風掃落葉贈了九隻光蛋給主隊，今季首循環聯賽加上英足盃戰線，也「雙殺」對方。修咸頓當然期望可打「爭氣波」復仇，奈何近績太差，羅渣士必定會把握這機會，要求戰將全力爭勝，讓平/半宜捧上盤，甚至進取點可直選客W。