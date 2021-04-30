熱刺於英聯盃決賽前六天突然解僱領隊摩連奴，改由賴恩美臣擔任暫代教練至季尾，結果球隊不敵曼城失落英聯盃獎座。58歲的摩連奴被炒後不足兩周已非常搶手，據英媒指他已經找到3份新工作，分別是在下月歐國盃期間往英國體育廣播電台talkSPORT擔任客席嘉賓，以及替英國《太陽報》與《泰晤士報》撰寫專欄。

摩連奴被指在位時使用的戰術過時，亦未能帶領熱刺踢出好成績，上周一被球會辭退。「寸王」離開執教了17個月的熱刺後，馬上成為搶手貨，據英國傳媒周五最新消息指，talkSPORT周五已宣佈與摩佬簽約，他會在6月正式展開新工作，於歐國盃舉行期間負責透過大氣電波分享賽前見解，亦會在賽後接電話與聽眾一同評論賽事。摩連奴表示：「talkSPORT是一個為球迷而設的電台，我已迫不及待加盟。歐國盃是偉大的賽事，talkSPORT會帶給球迷歡樂，而我在與他們的團隊溝通後，感覺到他們對這項賽事即將到來的興奮。」

另外，摩佬也會替《太陽報》及《泰晤士報》在歐國盃期間寫專欄，同樣是分享見解。對摩佬而言，出任「講波佬」的工作絕不陌生，在2018年年尾被曼聯炒魷後，他也在天空體育電視台工作過，更與被視為其死對頭的前阿仙奴主帥雲格一同評述利物浦對熱刺的歐聯決賽。

至於狂人何時會重拾教鞭，就有資深記者認為他會在今年內找到落腳地，但估計不會是英格蘭。

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