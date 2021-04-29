德甲二哥RB萊比錫周四早上公佈下季新帥人選，從同樣隸屬紅牛集團旗下的奧地利班霸薩爾斯堡，撬走他們的美國籍教練馬殊，接替尼高斯曼離隊後的空缺。

萊比錫透過官網宣佈47歲的馬殊會在下季接掌球隊，簽約兩年。事實上，他對萊比錫絕不陌生，皆因18/19球季曾在蘭歷克領軍時出任助教角色，1年後就離開球會轉投薩爾斯堡做正式教練，也在首季即替這支奧地利球隊摘下聯賽及盃賽雙冠王。另外，來自美國的他也在15至18球季出任兩隊的另一間姊妹球會紐約紅牛教練，猶如紅牛集團的代言教練。

萊比錫CEO明斯拉夫表示：「我們很快就找到馬殊這種合適球隊的教練，擔任這個要職。他已經在紅牛足球集團中工作了6年，不斷一步步成長，也很了解這間球會以及這座城市。作為一名教練，他擁有頂級的質素，個性也永遠保持正面，擅於激勵士氣，我們很期待與他合作。」

兩天前，拜仁宣佈尼高斯曼下季會接替季尾離隊的費歷克，執教球隊，令萊比錫需要另覓主帥。殊不知他們迅速已找來「自己人」填補空缺，有助周五出戰德國盃前定軍心。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波