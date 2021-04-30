巴塞隆拿於周四西甲爆冷主場不敵CF格蘭納達，錯失登上榜首良機，亦在爭冠中陷入被動局面。雪上加霜是主帥朗奴高文領紅牌被逐，可能面臨停賽2場的處分，未必可在一周後帶隊鬥榜首的馬德里體育會。

朗奴高文66分鐘被球證出示紅牌驅逐，而球證的賽後報告指，他因不滿球證判決投訴過激而先受警告，然後又對第4球證出言不遜才被逐出場。

不過，這位荷蘭籍教練賽後就堅稱自己非常無辜：「我不明白，我根本沒有不尊重他（第4球證），沒有說一些侮辱他的話，只是說他是想成為人家的焦點，沒有任何不尊重的語氣，相反是他的回應很不尊重。如果他們的報告加插了我沒有說過的話，我將採取行動。」

《每日體育報》就表示，根據西班牙足總的紀律章程規定，假如朗奴高文被裁定出言羞辱球證，停賽2場是基本，而巴塞之後兩場西甲的對手分別是華倫西亞與馬體會，代表他或無法在場邊督師，當中對馬體會一仗非常關鍵，隨時決出今季的西甲錦標最後會花落誰家。

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