有「包山王」之稱的攀石運動員黎志偉一月坐輪椅攀上荃灣300米商廈無功而還，休息數月後，今日（周五）他重返場地出席座談會分享經歷，他憶述當日在高空被強風吹得左搖右擺，他一度擔心就此死去，幸一直保持清醒，於絕境發揮潛能解決問題，他指是次挑戰雖失敗收場，但期望能以自身奮鬥故事激勵港人於疫情困境中「Reboot」重新上路。

39歲的黎志偉今年一月坐輪椅嘗試爬上樓高320米的荃灣如心廣場頂樓，惜最後受天氣及體能因素限制，於250米無奈放棄，挑戰不果。事隔數月，黎志偉重返荃灣出席活動回顧當日點滴，他表示攀爬時強風陣陣，人在半空猶如「玩海盜船 」，而且入夜後天氣更形惡劣，意志和體能已達極限，為保團隊安全，惟有放棄，「放棄係好艱難，但我唔可以自私，再撐落去只會令救我嘅人更辛苦。最惡劣時我驚會死，啲繩好似扭毛巾咁，如果三條繩都爆晒我就拜拜喇，當時我不停拍頭盔，保持清醒，人逼到絕境就發揮到潛能，控制到啲肌肉。」他續指攀爬後連續三晚失眠，迷失於失敗之中，最後於大樓下靜思四小時始解開心結，「我冇晒辦法，盡咗力喇，但人生又真係多咗啲遺憾。」黎志偉表示攀爬活動被港外傳媒廣泛報導，他甚至收到遠至非洲毛里裘斯的剪報，他冀奮鬥經歷可振奮大眾，於社會起正面作用，「希望香港市民可以喺依家咁艱難嘅環境下Reboot（重新啟動），爬返上去。」

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