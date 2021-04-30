周四歐霸四強首回合，曼聯主場雖然早段就先開紀錄，但僅6分鐘後又被對手扳平，而被追平一球則緣於中場保羅普巴禁區內犯手球被罰12碼。賽後這位法國中場對於判罰感到無奈，並表示避免再出現同類型狀況，自己將不會再於禁區內飛鏟阻擋對手的傳送。

周四一戰曼聯九分鐘就先開紀錄，不過12分鐘羅馬右閘卡斯杜柏右路落底傳中，其時普巴飛鏟攔截，但皮球卻省中他提高的右手，球證在詢問旁證的意見後決定判罰12碼，羅倫素柏歷堅尼操刀命中扳平。據《BBC》數據顯示，曼聯各項賽事最近4個被罰的12碼，有3個都因普巴的犯規而起；而單計奧脫福的話，近6個被罰的12碼就有4個因普巴的犯規而起。

賽後這位法國中場對於判決感到無奈，指自己飛鏟攔截只為更像英國人，「我已經不知如何飛鏟攔截，恐怕以後我也不會飛鏟，我只是希望自己更像英國人。我想我仍需訓練，訓練自己如何收起雙手飛鏟。」雖然再度連累球隊輸12碼，但普巴的表現亦獲領隊蘇斯克查稱讚，「普巴今天相當稱職，他得到更多空位，更具自由度，而這些具創造力球員創造出重大時刻。」

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