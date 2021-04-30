周六NBA常規賽網隊作客溜馬，得分能力超強的球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）把今場比賽轉化為個人表演騷，在缺少隊友K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）的幫助下，他仍然拿下雙雙42分10助攻，獨力帶領網隊以130:113大破溜馬，取得四連勝。

本已有夏登長期休戰的網隊，今戰亦有艾榮因腹肌溝傷患避戰，令他們今季多次出現三巨頭三剩一的情況，但今次不同的是留在場上的那位是KD，個人得分能力甚強的他，能憑一己之力帶領球隊獲勝。好像是今仗面對東岸下游的溜馬，KD於首節後段已帶領網隊取得優勢，他第三節再單節取得22分，他們在全場領先的狀態下，最多把比數拉開23分，球隊今仗命中率亦高達52.8%。

已取得東岸季後賽席位的一哥網隊，擊敗溜馬後取得四連勝，教練尼殊（Steve Nash）賽後也不禁說，能執教KD是種榮幸：「我還能說甚麼呢？能教KD是一種奢侈，只要你把他放在球場，好的事情就會發生。」KD今仗拿下本季新高的42分，另交出10次助攻，他賽後表示原打算利用切入分球，引防守者包夾來為隊友製造空間：「我希望製造到雙人包夾，但當我有得分機會，我亦會自己出手。」這是他自本月初復出以來第3場得分30+，中間他再因大腿傷休戰三場。

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