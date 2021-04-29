【綜合中國外電】中國全國游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽將於4月30起舉行，據內地媒體所發佈的參賽名單顯示，早前傳出會參加選拔賽的孫楊榜上無名，不過根據國家體育局在周四發佈的通告指出，曾於2019年世錦賽贏得冠軍的泳手可以直接入選，意味着曾於2019年世錦賽奪得200和400米金牌的孫楊可以直接獲得東京奧運入場券。雖然孫楊現時獲准參加訓練和比賽，不過他違反藥檢一案將於5月24至28日重審，假如一但被判罪成的話，這位29歲中國泳手將無法參加今屆奧運。

另外，緬甸泳手Win Htet Oo早前透過社交網站facebook宣佈，由於不滿緬甸軍政府發動軍事政變，並以暴力鎮壓示威者，決定拒絕代表國家出戰今夏的東京奧運，同時促請國際奧委會（IOC）向緬甸奧委會（MOC）施壓。

緬甸泳手拒為國效力

「國旗染滿了人民的鮮血，我不想在它底下參與國際巡遊。」現年26歲的Win Htet Oo在fb發聲明，批評緬甸軍警血腥暴力鎮壓示威，以「無差別」方式殺害手無寸鐵的平民，當中包括運動員。「我希望IOC拒絕承認MOC是負責緬甸奧林匹克運動的合法組織。」他說。「MOC是軍政權的傀儡組織。以敏昂萊為首的軍方推翻民選政府後，軍隊和警察已殺害了超過600名的平民，當中包括19歲跆拳道選手鄧家希，她被子彈射中頭部身亡，她只是在示威中為人民發聲。身為緬甸國家隊運動員，我不想為極權下的MOC出戰，因而正式宣布退出。」周二Win Htet Oo再於fb表示，「昂山素姬一直追求的夢想，是建立一個可以讓人民爭取及貢獻成為更好世界的國家，這亦是我不會放棄的夢想。」

目前正在澳洲接受訓練的Win Htet Oo，在2019年的東南亞運動會，以22.62秒達到東奧男子50米自由泳B標，成為緬甸歷來首名達到奧運標準時間的泳手，但他強調，除非文人政府重新上台，否則他將不會代表緬甸出戰東奧。