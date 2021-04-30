今季季前老將卡雲尼於轉會市場關閉前最後一日加盟曼聯，惟當時未有太多人看好這宗轉會，但經過大半季征戰後，卡雲尼卻成為紅魔陣中最為可靠的前鋒。周四對羅馬一戰這位34歲中鋒交出2入球及2助攻，助球隊大破對手，賽後受各方高度評價，領隊蘇斯克查亦表明會盡一切努力留下這位烏拉圭射手。

周日對列斯聯一戰卡雲尼先列後備，似乎是蘇斯克查有意讓其保留體力，於周四惡鬥羅馬大派用場。結果今仗開賽九分鐘般奴費南迪斯（B費）的入球，就來自於卡雲尼妙絕的第一時間傳送。而易邊再戰B費亦投桃報李交出助攻，卡雲尼第一時間勁射破網亦盡顯射手功架，尾段再為格連活特送出助攻的一腳亦同樣精采。

賽後為BT Sport擔任球評的兩位紅魔名宿史高斯及夏格維斯同樣大讚卡雲尼的表現，史高斯更指他完全展現一名頂級中鋒能力，「球隊雖然有安東尼馬迪爾及拉舒福特等，但他們算不上是中鋒。而卡雲尼今日就表現出一名完美中鋒的威力，帶動球隊進攻，兩記入球，一球是射術的展現，一球是入球觸覺的展現，他或者會因為未能上演帽子戲法而懊惱。」

領隊蘇斯克查亦對卡雲尼讚譽有加，更表明自己會盡一切努力留住這位季後即將約滿的老將，「加盟前他有很長一段時間沒有比賽，但狀態依然一流，可以看出他與眾不同，自己入球之餘亦為隊友創造機會。他很清楚我的想法，清楚我希望他再留效一季，我亦會盡一切努力留住他。」

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