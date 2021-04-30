羅馬在周四對曼聯的歐霸盃以2:6恥辱性大敗，據意大利傳媒報道指，首都狼的美國班主費列金對球隊表現相當震怒，有可能在今季結束前就辭退這位葡萄牙教頭。

羅馬周四於奧脫福球場半場領先之下，最終遭曼聯以6:2血洗，相信次回合翻盤的機會甚低。據意大利體育媒體《Calciomercato》報道，雖然方辛加與羅馬的合約到今季結束後就會約滿，不過羅馬班主費列金對球隊表現非常不滿，可能會決定即時換帥，為球隊注入新動力。

報道指費列金周五就會與羅馬的管理層舉行會議，商討下一步行動。消息指球隊今夏原本會邀請前車路士領隊沙利執教，假如球會決定即時解僱方辛加的話，將會由看守教練帶領球隊應付今季餘下6場賽事。

另一方面，方辛加雖然面臨被炒，不過並不愁出路，據報他原本已經計劃好下季離隊轉戰英超，很大機會成為水晶宮的下任領隊。

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