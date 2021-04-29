周三NBA常規賽，排在東岸第2的76人，憑薛夫居里（Seth Curry）打了3節比賽攻入20分，加上艾比迪（Joel Embiid）和T夏里士（Tobias Harris）又各有17分及7籃板進賬下，於主場以127:83狂勝鷹隊，成為繼網隊後第二支奪得季後賽席位的東岸球隊。另一邊廂太陽就在基斯保羅（Chris Paul）帶領下以109:101擊敗快艇，自2010年以來首度闖入季後賽。

此役76人在開賽後就一直領先，在薛夫居里7投5中貢獻13分之下，首節已領先鷹隊37:17，完半場更拉開至67:39。由於球隊大幅領先，下半場76人的正選球員上陣時間不多，最終在全隊有6人得分上雙下以44分大炒鷹隊，取得兩連勝並穩奪季後賽席位。目前在常規賽取得41勝21負的76人，是自1999至2003年艾華遜（Allen Iverson）帶領球隊連續五季出線後，首度連續四季晉身季後賽。

對上一次晉級季後賽已是11年前的太陽，今仗在5,500位球迷觀戰下，就有基斯保羅攻入28分，加上D卜克（Devin Booker）貢獻21分，成功擊敗有尼納特（Kawhi Leonard）、伊巴卡（Serge Ibaka）及比華利（Patrick Beverley）缺陣的快艇。今場在第4節大爆發取得15分的基斯保羅，在投進關鍵入球時獲得現場球迷報以熱烈歡呼，第四節末段站在罰球線上時，球迷更高呼「MVP！MVP！」

文：王杰