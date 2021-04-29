近年日職吸引不少世界知名球星來投，除了一眾球星之外，其實日職球衣亦一直備受香港球迷喜愛，事關除了設計較特別之外，最重要的是較少出現「模板化」的情況。近期日職為了感謝世界各地球迷的支持，更邀請了不同的模特兒身穿日職球衣在各地的地標前拍照，希望藉此帶出利用日職比賽將世界各地的球迷聚在一起的概念，而且位於香港上環的文武廟亦有出現。

這個被命名為「20J1 in 2021」的計劃，是由於上季日職受到疫情的影響取消降班制度，因此今季就合共有20支球隊參賽。考慮到日職現時引起了世界各地球迷的關注，日職賽會為了慶祝日本足球的多樣性以及獨特的球會文化，因此就拍攝了一段以「20J1：在日本進行，由全世界製造，日職球衣圍繞全世界」為題的短片，片中就有模特兒在世界各地身穿日職球衣所拍的相片。

除了西班牙的巴塞隆拿主教堂、巴西里約熱內盧的救世基督像、泰國及美國等地方的地標外，最令球迷驚喜就是短片就曾在香港文武廟取景，兩名分別身穿大阪飛腳以及川崎前鋒的模特兒更在文武廟前合照，另外就連香港街頭亦成為了拍攝地點。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波