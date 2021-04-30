周四NBA常規賽勇士作客西岸榜末的木狼，即使明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）今仗轟下37分，另有6籃板和8助攻的進賬，但勇士第四節浪費了領先優勢，被木狼新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）單節取得18分領軍反超，最後以114:126告負，賽後錄得兩連敗，令爭奪季後賽附加賽資格再受打擊。

勇士上仗鬥小馬，整個上半場只取得29分創今季半場得分新低，亦是教練卡爾（Steve Kerr）於2014/15球季出任主帥以來半場最低得分。大軍休息一天後再戰，勇士整體表現明顯回勇，進入第四節時仍領先木狼91:89。

惟最後一節，今場拿下25分的狀元安東尼艾華士大爆發，他內外開弓單節拿下18分，為木狼打出超強的第四節表現；而咖喱仔和隊友域堅斯（Andrew Wiggins）二人末節加起來的分數，亦不及艾華士一人的得分，勇士最後在關鍵時刻慘被逆轉。他們吞下兩連敗後，賽後仍然排在西岸第10位，但與第11位的塘鵝勝差縮窄至3.5場，季後賽附加賽資格危危乎。

香港時間周五常規賽戰果

活塞 105:115 小馬

溜馬 113:130 網隊

火箭 143:136 公鹿

木狼 126:114 勇士

註：前者主場

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