足智彩網頁嘅數據中心，星期三就大變身，由過去嘅數據以文字同數字為主，大幅度改為圖象化，設計原本都幾突破；不過更新設計後，主要聯賽各隊球員名單，位置，入球統計等消失，「讓球」同「讓球主客和」嘅盤口顯示亦唔齊全，令球迷「做功課」比以前困難。

足智彩推新新版面後，本報都陸續收到讀者投訴，表達新版面問題，馬會都逐步改善，星期四加回球員名單，星期五更加「還原基本步」，重新使用舊介面，包括球賽數據、資料庫等，都回復原先設定，總算聽取用家意見。本報名家、足球評述員黃耀富就話：「其實我覺得新版面設計唔錯，其實好似外國一啲即時比分網，而且數據都幾多，我有份評述比賽，新版搵數據比舊版容易。不過咁，始終新嘢要時間適應，後生嗰班應該接受到，老一批習慣咗就難改啲。」

本報向足智彩方面查詢相關重用舊介面事宜，足智彩回覆：「足智彩於較早前推出由服務供應商提供的新數據中心後，收到顧客提出不同的意見。足智彩決定由4月30日起回復使用舊有的數據中心。足智彩會一直與不同服務供應商緊密聯繫，優化數據中心，務求為顧客提供更佳的體驗。」不過冇表明今次係永遠改回舊介面，定係準備之後用返新設計，不過站在用家立場，始終廣大球迷習慣性，希望馬會用新設計之餘，都可以保留舊介面。

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