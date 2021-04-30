利物浦今季慘遇傷兵潮，唞咗接近一季嘅荷蘭中堅華基爾雲迪積克（VVD），早排已經可以返去紅軍訓練場嘅草場復操，但他只係可以做吓簡單練習。日前VVD就再為球迷帶嚟好消息，佢喺社交媒體分享自己喺訓練場跑步嘅短片，令到唔少紅軍球迷非常雀躍，希望他可以快啲復出，拯救利物浦返去前四位置。

VVD喺上年十月英超默郡打吡，畀愛華頓門將比克福特撞到膝蓋十字韌帶重傷，當時預計呢位荷蘭國腳要唞足一季，不過佢嘅康復進度比預期中快，佢早排就喺社交媒體分享自己可以返去健身室操練同跑吓步嘅片段。呢日佢亦上載咗自己喺紅軍訓練場練跑嘅片段，見到佢狀態似乎唔錯。

大批紅軍球迷留言話，希望VVD快啲復出，幫球隊趕喺完季前攞返前四位置，仲話佢一返嚟，利物浦所有麻煩都會結束，亦都有球迷對佢可以咁快跑返步，覺得好驚喜，仲表示好掛住佢。VVD早排受訪都表示，今次受傷令佢明白到生涯冇任何嘢係是理所當然，他會努力返去球場。不過隨着紅軍今季四大皆空，冇咩獎盃要爭逐時，相信紅軍會保守啲，要他等到下季先復出。

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