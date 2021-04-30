曾效力皇家馬德里的前德國國家隊中堅梅斯達，周四就藏有及發佈涉及兒童的色情內容向杜塞爾多夫地方法院承認控罪，據英國BBC報道指出，他被法院判處十個月緩刑，他就是次案件向受害者道歉。

梅斯達2019年被警方發現藏有及發佈涉及兒童的色情內容，並被警員入屋調查。調查人員在其手機內發現297個涉及兒童色情內容的檔案，他更曾透過Whatsapp手機通訊程式向三名女性合共發出29個相關的相片及短片檔案。梅斯達周四出席聆訊時向杜塞爾多夫地方法院認罪，被法院判處十個月緩刑，但他強調自己不牽涉任何襲擊兒童或青年的罪行，但知道自己的過失將無法被彌補，並承諾會向貧困兒童慈善組織捐出自己所得的獎項。

40歲的梅斯達向外界道歉說：「我用手機截圖在免費網站上儲存這些違法照片，並在對話之間曾有過極度幻想，但除了言談之間的極端內容，我沒計劃襲擊任何兒童或青少年，這些事情都是發生在平衡數碼世界中。我留下了一道永不痊癒的傷痕。即使我知道傳送這些檔案內的相片，會對這些小孩造成多大的傷害，我依然做出這樣的事情。我接受判刑。」

梅斯達球員生涯曾效力多蒙特、皇馬、史浩克04等球隊，亦曾47次代表德國國家隊上陣，先後為球隊贏得02年世界盃亞軍、06年世盃季軍及08年歐國盃亞軍，其後於14年掛靴。

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