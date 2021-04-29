曼城力爭成為三冠王又近一步，周三歐聯四強首回合，藍月作客巴黎聖日耳門（PSG），先失守下在下半場全面回勇，以2:1反勝對手先拔頭籌。曼城歐聯奪標賠率熱上加熱僅1.6倍，加上英格蘭球隊從未曾在首回合作客得勝情況下最終被淘汰；藍月球會史上首次躋身歐聯決賽，近在咫尺。

文：何西

上半場PSG表現優於曼城，進攻上相當積極，尼馬在比賽初段便兩度施射，但都被曼城門將艾達臣摩拉斯化解。15分鐘主隊先開紀錄，守將馬昆奴斯哥利亞接應迪馬利亞開出的角球頂入。上半場機會不多，射門次數以4比9居PSG之下的曼城，易邊後表現有大幅改善。曼城在下半場作出7次射門4次命中目標，遠勝PSG僅一射不中，其他不少數據都比似乎希望力保勝局的PSG優勝。戰至64分鐘，PSG門神基羅拿華斯出現失誤，藍月中場奇雲迪布尼傳球入禁區，皮球無人接應下直接彈地入網，為曼城追成1:1平手。七分鐘後曼城乘勢再入一球，菲爾科頓在禁區頂被侵犯，PSG球員精心部署人牆，以馬高華拉堤躺下防地波，但派斯奴甘佩比及里安度柏利迪斯跳起時出現缺口，被馬列斯射穿人牆破網，助曼城反超前。77分鐘PSG中場伊祖沙古爾從後攔截根度簡直接領紅被逐，更加翻身乏力下落敗。

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「全英決賽」熱至1.75倍

曼城取得極大晉級優勢，亦成為自歐聯改制以來首支在單一屆賽事拿下至少10場勝仗的英格蘭球隊；球隊至今亦錄得歐聯六連勝，上一次有英格蘭球隊能夠做到，已是69/70球季歐冠盃（歐聯前身）的列斯聯。曼城力爭首度躋身決賽，往績上亦得到絕對支持，在歐聯及歐冠盃歷史中，今仗前曾有47次英格蘭球隊在淘汰賽首回合作客情況下獲勝，結果全部能夠過關，曼城本身過往於歐戰淘汰賽，客場首回合勝出後亦悉數晉級。難怪博彩公司進一步看好藍月封王的行情，足智彩的曼城歐聯冠軍賠率，由4強首回合開打前的2.15倍大熱門，再升溫至1.6倍熱上加熱。另邊廂首回合作客1:1賽和皇家馬德里，晉級形勢同樣利好的車路士，亦微升溫至4.5倍成為次熱，「全英決賽」賠率熱至1.75倍。次回合賽事於下周二上演，在此之前曼城在周六英超作客水晶宮，再取六分便能封王重奪英超冠軍。

哥帥半場訓話扭轉形勢

曼城歐聯六連勝，近三仗都是在先失守或一度被逼和情況下最終取勝，盡顯冠軍球隊該有的韌力，主帥哥迪奧拿賽後透露半場向球員訓話，扭轉當時劣勢：「面對PSG，我理解球員們會有很多想法，這是一支勁旅，能在魯營球場攻入四球，再在慕尼黑入三球，因此我明白球員們會很緊張如何去應付，我對此並沒有不滿。在半場時我表示明白他們的想法，要知道的是如何去處理心理狀況，只需要踢出我們自己的風格，就算最終輸了便是輸了，下季再努力。他們踢出屬於曼城自己的足球風格，這回應實在是非常美妙。」