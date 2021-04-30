東方龍獅今晚在港超聯靠辛祖在補時3分鐘的幸運入球，以2:1險勝下半場中段10人應戰冠忠南區，連續三場絕殺對手。東方中場杜度下半場衝門觸發雙方衝突，而陳港斌在事件中被球證廖國文逐離場。

受傷兵影響的東方在旺角場1,138名球迷面前季內四次對陣容不整的南區初段稍佔上風，戰至34分鐘由翼鋒鍾偉強把南區防守失誤門前射成1:0，東方領先後刻意放慢進攻節奏，不斷在後場拉布，悶得球迷以噓聲回應。南區40分鐘差點扳平，串演右後衞的陳港斌助攻施射被東方守門員葉鴻輝拍出，之後，夏志明近門錯失黃金扳平機會，東方半場領先1:0。

易邊後，東方較積極，可惜辛祖在51及53分鐘接連失機未能擴大領先優勢；戰至62分鐘，南區陳凱柏左傳中，川瀨浩太壓住出迎的東方守門員葉鴻輝頭槌頂入空門追成1:1。3分鐘，東方中堅馮慶燁禁區內頭槌攻門被南區守門員謝德謙沒收，東方中場杜度無必要下衝門觸發雙方球員推撞，球證廖國文被夾在兩隊之間相當狼狽；事件中，南區陳港斌被罰紅牌，而觸發衝突的杜度則被罰黃牌。

人多打人少的東方其後換入盧卡斯，以加強攻力，85分鐘，東方翼鋒費蘭度禁區施射高出。補時3分鐘，東方射手辛祖禁區內接應隊友長傳，有手球之嫌下控定轉身施射，皮球彈中川瀨浩太改變方向溜入遠柱，東方繼絕殺理文及天水圍飛馬，此戰靠此幸運入球以2:1險勝南區全取3分，13戰28分，多踢傑志一場，但因對賽戰績不及而排第2位，而南區連敗後12戰9分排第7位。

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