當日歐霸四強曼聯對羅馬的對賽組合出爐時，已有不少球迷想起06/07球季歐聯八強次回合紅魔主場狂數7:1的一戰。事隔14年悲劇再次重演，首都狼再訪奧脫福又一次遭逢大炒，下半場被連轟5球下以2:6吞敗。除了被大炒外，球隊今仗單是上半場已有3名球員傷出被迫退下火線，名副其實是奧脫福最大苦主。

雖然在07年的交鋒後，曼聯與羅馬亦曾經再於07/08球季的歐聯4度交手，但球迷最深印象的仍是14年前的7:1屠殺。事隔多年，近況低沉羅馬再訪奧脫福，半場領先2:1令球迷頗為跌眼鏡。可惜，下半場的防守漏洞太多之下，被紅魔連入5球反勝。今仗是曼聯14年來首次於主場歐戰射入6球，而上一次正是07年狂數羅馬7:1的一戰。今仗亦是64年的皇家馬德里後，再有球隊於歐洲賽的四強單場攻入6球。

今仗羅馬大敗，其中與多位主力半場未夠傷出不無關係，開賽僅5分鐘中場維列度就傷出換入干沙路維拿，其後上圈表現出色的門將包盧比斯亦傷出由老將米蘭迪入替，此後再有左翼衞史賓亞蘇拿傷出由般奴皮利斯入替。雖然現時換人名額增至5個，但換人窗口只有3次下，下半場教練保羅方辛加已無法再作任何調動。方辛加亦指包括阿馬度迪亞華拉及基斯史摩寧下半場等體力不繼，但無法調動下令球隊舉步為艱。

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