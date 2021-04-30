在社交平台Instagram擁有超過2,200萬粉絲的平治車手咸姆頓日前接受訪問時表示，支持杯葛社交媒體運動，將會在本周末起一連四日停用所有社交媒體，抗議網絡欺凌和種族歧視問題。

網絡欺凌和種族歧視問題仍然嚴重，不少體壇明星亦成為受害者。多個體育界別運動員早前組織了一次抗議運動，將會在本周五起一連四日停用所有社交網站，希望營運社交平台的公司能夠正視這個問題。

正在備戰葡萄牙站的咸姆頓接受訪問時就透露，將會支持今次杯葛運動：「我非常支持今次運動，希望可以藉此向這些平台施加壓力。明顯地，網絡暴力是一個嚴重問題，這些平台需要做一點事對抗它。」作為F1唯一一位黑人車手，咸姆頓透露自己亦曾是受害者：「當我年輕時也成為過欺凌的目標，有一段時間我盡量避免去看這些留言。」

據英國傳媒透露，F1賽會早前亦曾經與各支車隊商討參加這次杯葛運動的可能性，但最終未有參與。F1賽會發言人回應英國《每日郵報》查詢時重申，支持打擊網絡或任何形式的歧視，並會與所有社交平台緊密合作，停止一切種族主義行為。

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