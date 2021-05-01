中國首席前鋒武磊今季隨愛斯賓奴降班至西乙，不過上陣時間對比過去兩季卻大幅減少，至今各項賽事亦僅為球隊攻入三球。而西班牙傳媒《馬卡報》周五有文章分析這位29歲射手的外流之路，直指因考量疫情及為中國隊出戰世盃外，武磊離開愛斯賓奴回流加盟中超球隊可能是最好的選擇，更指今輪對馬拉加的聯賽可能是其告別戰。

《馬卡報》的長篇分析指出，今季為武磊外流以來表現最為黯淡的一季，已經長達5個月未曾踢完全場比賽，對其狀態保持肯定有所影響。而他早前與上海海港的舊隊友王燊超在社交網站開Live時就表示，自己將會回國為中國於5月尾開始的世界盃外圍賽出戰。按現時中國的防疫規定回國後必須先接受兩周的隔離，換句說武磊必須在短期內起程才有望趕及5月30日的對關島的首場比賽，所以周日對馬拉加之後就大有可能是武磊今季西乙最後一戰。

但擺在武磊面對的問題是，其一是仍然選擇留隊的話難以爭得主力位置，個人狀態勢必有影響，另外中國成功打入12強賽的話，作為絕對主力的武磊需要頻繁往來中國及西班牙，在現時疫情之下顯然是挑戰。以上述兩個因素考量的話，似乎回國重返中超賽場是最佳選擇，所以馬卡報亦大膽預言，對馬拉加一役除了可能是武磊今季西乙最後一戰，更可能是外流生涯的告別一戰。

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