周六西甲有多場賽事上演，二哥皇家馬德里主場迎戰奧沙辛拿，前者下周三要應付歐聯生死戰，今面對中游分子奧沙辛拿，教練施丹或有所保留不一定會精銳盡出，即使主場出擊預計小勝格，寧捧「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期六88；now632台明日3:00am直播）

周二於歐聯主場與車路士賽和1:1的皇馬，下周又要造訪英格蘭與前者再交鋒；考慮到現時皇馬陣中有不少傷兵，預計會在今仗留力。自2月以來在聯賽未嘗敗績的皇馬，最近3輪聯賽有2場和局，導致球隊在聯賽冠軍之爭已稍稍落後，即使如此，現階段施丹仍難免將重心放在歐聯四強次回合賽事上，爭取帶領皇馬第四次殺入決賽。

此役皇馬隊長沙治奧拉莫斯有望趕及復出，惟費蘭特文迪、丹尼爾卡華積及盧卡斯華斯基斯因傷缺陣，中場莫迪歷及卻奧斯有機會輪休，而馬高阿辛斯奧及夏薩特（圖右）雖有望擔正，惟後者狀態不足對球隊進攻貢獻有限，今場皇馬要大勝一場有難度。對手奧沙辛拿雖排在第11位，但近期防守不算差，近7場僅失4球，今仗不致於大敗一場。

另一場，由馬德里體育會作客艾爾切，前者上輪不敵畢爾包後，榜首位置受到嚴峻挑戰，不過此役面對近8仗得1勝的艾爾切，要全取三分的難度不大，讓一球/球半可捧上盤。（球賽編號：星期六59；now632台今日10:15pm直播）

文：王杰