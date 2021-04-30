【名家足路】

巴塞隆拿周四在西甲倒灶不敵CF格蘭納達，錯過重返榜首的機會，明晚作客軍心欠穩的「蝙蝠兵團」華倫西亞，為爭標已無選擇，有力大勝向馬德里體育會施壓。

西甲已到最後階段，前4球隊馬體會、皇家馬德里、巴塞及西維爾只相距3分，那隊能成為今季盟主還看餘下五場賽果。筆者奪標心水馬體會下半季表現反覆，上場令人失望地作客不敵畢爾包，可幸巴塞周中主場對格蘭納達反勝為敗，痛失重返榜首機會，巴塞下周將迎馬體會，相信此戰必打醒精神。

馬體會前仗兩球擊敗侯爾斯卡，上場作客畢爾包早段落後幾經辛苦扳平，可是尾段失守，爭標形勢由主動變被動，今周作客戰力有限的艾爾切必須重回勝軌。

傳華倫主帥地位不保

至於皇馬則要分心歐聯，以該隊有限兵源，後上稱王有相當難度。這支衞冕球隊季內不斷受傷兵影響，入球重責全落在賓施馬身上，教練施丹因賽期頻密，在個別賽事寧讓這位法國前鋒休戰，但當他缺陣時入球量明顯減弱。且看夏薩特復出後，能否助球隊應付聯賽及歐聯兩戰線，在歐聯後顧下，今對已護級成功的奧沙辛拿應可重回勝軌。

華倫近季易主，戰績未見起色，球隊已由前列變成今季下游隊伍，目前排14位，仍受降班威脅。華倫上場賽和艾拉維斯，近五仗不勝，對巴塞前夕又有消息指，教練查維加西亞的帥位可能不保；這難免為蝙蝠兵團帶來更多壓力。該隊近九戰場場有失波，多少反映防守不濟。巴塞今季逐步換血，歐聯出局後反可專注本土，前仗反勝維拉利爾，可是周中失分，此戰作客華倫已沒退路，有力大勝一場，為下場對馬體會的爭標戰準備，捧「讓球主客和」[-1]的「客勝」。

第15位的基達菲苦戰大半季後，近期表現有點改善，仍要搶分護級下作客對有歐霸後顧的維拉利爾有條件偷雞。

文：鄭兆聰