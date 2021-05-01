懷特侯活（Dwight Howard）周五攻入全隊最高的19分，並搶下11個籃板球，加上賓西蒙斯（Ben Simmons）、艾比迪（Joel Embiid）與T夏里士（Tobias Harris）各得18分，協助76人在主場以126:104大勝鷹隊，四連敗後連贏三場。

鷹隊今仗頭威頭勢，開賽初段曾連取13分，領先13:2，但76人站穩陣腳後逐漸收復失地，首節完結時僅落後23:26。76人之後越戰越勇，半場已反超前65:46，最終在第四節收起了賓西蒙斯與艾比迪等主將下，以126:104輕取鷹隊。

因為足踝受傷缺席了四場比賽的T楊格（Trae Young），今仗復出為鷹隊攻入32，分，外加4次助攻，卡比拿（Clint Capela）亦有11分及15個籃板球，可惜仍然未能阻止球隊陷入三連敗頹勢。

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