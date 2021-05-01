傷兵滿營的理文周日下午3時在深水埗運動場上演的港超聯，面對有多名主力復出的愉園將會別無選擇全取三分，以保前四席位出戰爭標組。

理文上場殘陣對流浪，初段失12碼，最終一球落敗，目前12戰15分守在第四位，尚餘兩場，領先第五位、少踢一場的標準流浪四分，如此戰再有閃失，同日流浪再挫晉峰的話，這支商業隊出戰爭標組便有危機。

復賽後，多隊受傷兵所困，當中理文近期傷兵激增，除梁嘉恆、荷西安祖、顏樂楓及中村祐人外，列斯奧及亞哥斯達也加入十字軍，令教練團相當頭痛。理文復賽後表現及戰績不似預期，只交出10戰4勝2和4負，對前列隊更加不勝。教練曾昭達指陣容不整，實力受到影響，希望傷兵盡快好轉，全力爭分以鞏固前四席位。守衞徐宏傑上場領紅，此戰停賽，估計沙普夫或串演中堅與余煒廉合組中路防線。

至於愉園上場對晉峰缺查理史葛、米基爾、盧斯安奴及羅拔奧度等外援下，以0:3落敗，現11戰9分排包尾，董事潘文迪表示傷兵進展理想，周日有望復出助陣。他說：「球隊在成績上沒有太大壓力，目標是踢好餘下每場。」膝傷休戰超過一年的曾至孝有機會正選落場。愉園首循環0:0守和理文。

第五位的流浪同日下午三時在斧山道運動場對晉峰亦要力爭三分，以保住爭前四的機會，流浪教練團表示球隊防守紀律較前改善，希望球隊繼續保持近期展示的爭勝決心，踢好季內餘下每場。上場三球大勝愉園的晉峰首循環以1:2不敵流浪，且看乘勝能否成功復仇。

港超聯周日賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

3:00pm 標準流浪[5] vs晉峰[6] 斧山道運動場

票價:$60及$30(長者及學生票)

3:00pm 愉園[8]vs理文[4] 深水埗運動場

票價:$80及$30(長者及學生票)

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，而球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

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