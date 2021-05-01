早前剛被熱刺辭退的「寸王」摩連奴，接受《泰晤士報》訪問時透露，下季可能不是自己重掌教鞭的時機，目前並沒有任何計劃，但斷言自己不會執教「冇壓力」的德甲及法甲球會，並承認希望執教國家隊來結束自己的領軍生涯。

現年58歲的摩連奴雖然暫別帥壇，但在足壇名氣甚大的他，被炒後不足兩周已非常搶手，據英媒指他已經找到3份新工作，分別是在下月歐國盃期間往英國體育廣播電台talkSPORT擔任客席嘉賓，以及替英國《太陽報》與《泰晤士報》撰寫專欄。

最近，摩連奴接受其中一個顧主《泰晤士報》訪問時表示：「我沒有計劃，我將會去過我的正常生活，我仍然感覺很新鮮，我亦很冷靜，我現在正放假，我有很多時間可以做功課及分析，我將等待重返足壇，並不只是等待正確的球會，還有正確的文化，可能下季重歸是太快了，我們放長雙眼看看。」

對於自己未來會在那個聯賽執教，摩連奴斷言拒教德甲或法甲球會：「我在國際米蘭贏得所有，有著一種特殊的感情。在德國和法國，如果你去球會A（拜仁慕尼黑）或球會B（巴黎聖日耳門），你已經知道你的命運，在英國的競爭性是最高的，這是十分吸引我的，這一切都關於壓力，我會選擇它，要我去一個國家沒有壓力地執教，我拒絕！」

摩連奴又稱，希望有朝一日能夠執教國家隊：「希望有朝一日我能做到，我想參加歐國盃或世界盃，我可以執教葡萄牙或任何國家隊，當然執教葡萄牙是最好，可以為國家增添榮譽，但是如果有一天我接受執教其他國家隊，我亦會感到同樣光榮。」

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