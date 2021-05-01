李斯特城周五在英超聯賽，作客以1:1逼和大部份時間要以10人應戰的修咸頓，痛失兩分。中場占士麥迪臣賽後特別提醒隊友要打醒十二分精神，全力爭奪來季歐聯資格。

上季在英超煞科戰不敵曼聯，斷送歐聯資格的李斯特城，今仗面對有中堅維斯達加特於開賽後10分鐘被逐的修咸頓，只能賽和1:1，雖然暫以34戰得63分排在聯賽榜第三位，但只領先少踢一場排第五的韋斯咸八分，歐聯席位仍未穩固。

「還有很多場比賽，很多事情都可以發生，我們不能掉以輕心。」占士麥迪臣說。「我們必須盡量爭勝，再看看踢完全部38場賽事後，球隊處於甚麼位置。」

「我們今仗有不少取勝機會，特別是對手有大部份時間要以10人應戰，我們應該要拿下這場勝利。」這位英格蘭中場續道。「他們的防線縮得很後，難以撕破，但我們也創造了不少機會。我們一向擅於以眾凌寡，亦不時能夠後來居上，所以戰至最後一分鐘，我仍對勝利抱有希望。」

「我們有一兩次黃金機會，但卻未能發揮今季應有的把握力，真的令人難過。」月初臀部傷癒復出後，首次踢足全場的麥迪臣補充說。「我還在提升比賽狀態，還需要一點努力才能回復最佳水準。能夠踢足90分鐘真好，我的感覺不錯，但還可以繼續改善。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波