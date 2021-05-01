57分鐘，文迪傳給禁區的阿古路，後者腳面抽射破網，為球隊領先1:0。兩分鐘後，曼城前場的傳送被水晶宮破壞，但費倫托利斯找到皮球後，禁區頂左腳燙射破網，曼城火速領先至2:0。

上半場完，曼城今仗在大幅度輪換下，攻力明顯減弱，10分鐘班捷文文迪左路傳中，禁區內無人看管的費倫托利斯第一時間的撞射不中目標，其後史達寧的禁區頂遠射和在扭過兩名對手後的射門依然無功而還，而水晶宮亦非毫無還擊之力，前鋒賓迪基接應傳中的頭槌攻門頂出界，其後門前的近射亦被艾達臣摩拉斯救出。36分鐘，費蘭甸奴交出直線，加比爾捷西斯門前撞射破網，可惜越位在先，雙方半場打成0:0。

陣容短評：水晶宮的陣容與上仗鬥李斯特城只有兩個調動，當中安祖斯唐辛取代佐敦阿休正選上陣；曼城輪換比較多，中堅派出尼敦阿基和拿樸迪外，前場更派出阿古路和加比爾捷西斯雙箭頭。

兩軍正選陣容

水晶宮（4-3-3）

門將：古亞達

後衞：祖爾禾特、高耶迪、史葛丹恩、泰歷米素爾

中場：伊比爾治伊斯、米利禾積域、查洛列迪禾特

前鋒：安祖斯唐辛、賓迪基、韋費特沙夏

曼城（4-4-1-1）

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：祖奧簡斯路、尼敦阿基、拿樸迪、班捷文文迪

中場：費倫托利斯、費蘭甸奴、洛迪卡斯簡迪、史達寧

前鋒：加比爾捷西斯

前鋒：阿古路

前鋒：阿古路周六英超頭場榜首曼城作客鬥水晶宮，藍月聯賽只要贏多兩場就能提早贏下今季英超冠軍，今仗全取三分便叫糊，，相信球隊今仗戰意仍高昂。

曼城過去一星期非常順利，先在英聯盃決賽一球挫熱刺，三冠王目標先過頭關；隨後在周三的歐聯4強首回合作客以2:1反勝PSG，晉身歐聯決賽佔有優勢，球員士氣和隊內氣氛非常好。雖然曼城在歐聯形勢不俗，但預計領隊哥迪奧拿會有所顧慮，今仗或稍作輪換。另邊廂，水晶宮護級壓力不大，故近期的表現亦較為反覆，上仗作客鬥李斯特城雖以1:2不敵對手，但相信今仗亦難擋路。

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