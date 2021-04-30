-曼聯領隊蘇斯克查的一眾挪威鄉親，正在其家鄉基斯迪辛德籌款為他豎立銅像，據悉目前已籌得5.3萬鎊（約57萬港元）。

事實上早在蘇B球員時代，基斯迪辛德已有一座蘇B的銅像，假如這次眾籌成功，就會是蘇B的第二座銅像。家鄉人民已同意會支付7.6萬鎊作為起銅像的費用，如果所籌款項超出這個金額，就會將多餘的善款捐給慈善機構。

蘇B就感激鄉親父老對他的支持，亦表明希望藉此給市內小孩關於追尋足球的夢想，讓自己成為靈感之源。另外，周日雙紅會賽前，蘇斯克查在記者會上被問到曼聯勝出的話，或間接令利物浦失落下屆歐聯參賽資格，他就認為最重要是先考慮自己的比賽。

「我們沒有想到那裏去，只是希望能贏，利物浦會怎樣，不是我們所關心的事。」他再補充：「全季總有些比賽你會很期待，對陣利物浦就是其中一場大戰，不管我們的排名在那裏，這都是一場很重要的比賽。」

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